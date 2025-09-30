Κατάλογος Εταιρειών

Το διάμεσο πακέτο αποζημίωσης Διαχειριστής Προϊόντος in Sofia City Province στην Acronis ανέρχεται σε BGN 131K ανά year. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Acronis. Τελευταία ενημέρωση: 9/30/2025

Μέσος Μισθός
company icon
Acronis
Product Manager
Sofia, SF, Bulgaria
Σύνολο ανά έτος
BGN 131K
Επίπεδο
L3
Βάση
BGN 131K
Stock (/yr)
BGN 0
Μπόνους
BGN 0
Έτη στην εταιρεία
4 Έτη
Έτη εμπειρίας
20 Έτη
Συχνές Ερωτήσεις

Το υψηλότερο πακέτο αμοιβής που αναφέρθηκε για Διαχειριστής Προϊόντος στην Acronis in Sofia City Province φτάνει σε ετήσια συνολική αμοιβή BGN 176,780. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Acronis για τον ρόλο Διαχειριστής Προϊόντος in Sofia City Province είναι BGN 136,222.

