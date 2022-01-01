Κατάλογος Εταιρειών
Acronis
Acronis Μισθοί

Ο μισθός της Acronis κυμαίνεται από $51,449 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Επιστήμονας Δεδομένων στο χαμηλό άκρο έως $132,197 για έναν Πωλήσεις στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Acronis. Τελευταία ενημέρωση: 9/7/2025

$160K

Διαχειριστής Προϊόντος
Median $75.4K
Μηχανικός Λογισμικού
Median $90.8K
Επιστήμονας Δεδομένων
$51.4K

Τεχνολόγος Πληροφορικής (IT)
$100K
Διαχειριστής Έργων
$79.2K
Πωλήσεις
$132K
Συχνές Ερωτήσεις

Ο υψηλότερος αμοιβόμενος ρόλος που αναφέρθηκε στην Acronis είναι Πωλήσεις at the Common Range Average level με ετήσια συνολική αμοιβή $132,197. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Acronis είναι $84,998.

Άλλοι Πόροι