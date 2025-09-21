Κατάλογος Εταιρειών
ACON Investments
ACON Investments Επιστήμονας Δεδομένων Μισθοί

Η μέση συνολική αποζημίωση Επιστήμονας Δεδομένων in United States στην ACON Investments κυμαίνεται από $130K έως $189K ανά year. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της ACON Investments. Τελευταία ενημέρωση: 9/21/2025

Μέση Συνολική Αποζημίωση

$149K - $170K
United States
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος
$130K$149K$170K$189K
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος

$160K

Ποια είναι τα επαγγελματικά επίπεδα στη ACON Investments?

Συχνές Ερωτήσεις

Το υψηλότερο πακέτο αμοιβής που αναφέρθηκε για Επιστήμονας Δεδομένων στην ACON Investments in United States φτάνει σε ετήσια συνολική αμοιβή $188,800. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην ACON Investments για τον ρόλο Επιστήμονας Δεδομένων in United States είναι $129,600.

