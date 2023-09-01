Κατάλογος Εταιρειών
ACME Capital
ACME Capital Μισθοί

Ο μισθός της ACME Capital κυμαίνεται από $15,107 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Τεχνικός Συγγραφέας στο χαμηλό άκρο έως $178,850 για έναν Επενδυτής Επιχειρηματικού Κεφαλαίου στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της ACME Capital. Τελευταία ενημέρωση: 11/15/2025

Μηχανικός Λογισμικού
Median $130K
Τεχνικός Συγγραφέας
$15.1K
Επενδυτής Επιχειρηματικού Κεφαλαίου
$179K

Συχνές Ερωτήσεις

Ο υψηλότερος αμοιβόμενος ρόλος που αναφέρθηκε στην ACME Capital είναι Επενδυτής Επιχειρηματικού Κεφαλαίου at the Common Range Average level με ετήσια συνολική αμοιβή $178,850. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην ACME Capital είναι $130,000.

Άλλοι Πόροι