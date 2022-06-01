Κατάλογος Εταιρειών
ACI Worldwide
Εργάζεστε Εδώ; Διεκδικήστε την Εταιρεία σας

ACI Worldwide Μισθοί

Ο μισθός της ACI Worldwide κυμαίνεται από $48,448 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Διαχειριστής Προγραμμάτων στο χαμηλό άκρο έως $274,316 για έναν Πωλήσεις στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της ACI Worldwide. Τελευταία ενημέρωση: 9/7/2025

$160K

Πληρωθείτε Δίκαια, Μη Σας Εκμεταλλεύονται

Έχουμε διαπραγματευτεί χιλιάδες προσφορές και τακτικά επιτυγχάνουμε αυξήσεις 30.000$+ (μερικές φορές 300.000$+). Διαπραγματευτείτε τον μισθό σας ή το βιογραφικό σας από τους πραγματικούς ειδικούς - στελέχη προσλήψεων που το κάνουν καθημερινά.

Επιτυχία Πελατών
$98.5K
Επιστήμονας Δεδομένων
$106K
Ανθρώπινοι Πόροι
$59.7K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

65 10
65 10
Σχεδιαστής Προϊόντος
$99.5K
Διαχειριστής Προϊόντος
$153K
Διαχειριστής Προγραμμάτων
$48.4K
Πωλήσεις
$274K
Μηχανικός Πωλήσεων
$241K
Μηχανικός Λογισμικού
$101K
Λείπει ο τίτλος σας;

Αναζητήστε όλους τους μισθούς στη σελίδα αποδοχών ή προσθέστε τον μισθό σας για να βοηθήσετε να ξεκλειδώσει η σελίδα.


Συχνές Ερωτήσεις

Ο υψηλότερος αμοιβόμενος ρόλος που αναφέρθηκε στην ACI Worldwide είναι Πωλήσεις at the Common Range Average level με ετήσια συνολική αμοιβή $274,316. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην ACI Worldwide είναι $101,304.

Προτεινόμενες Θέσεις

    Δεν βρέθηκαν προτεινόμενες θέσεις για την ACI Worldwide

Σχετικές Εταιρείες

  • FactSet
  • Gartner
  • Maxar Technologies
  • Cognizant
  • Rackspace
  • Δείτε όλες τις εταιρείες ➜

Άλλοι Πόροι