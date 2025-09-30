Κατάλογος Εταιρειών
Acer
  • Greater Taipei Area

Acer Μηχανικός Λογισμικού Μισθοί στη Greater Taipei Area

Το διάμεσο πακέτο αποζημίωσης Μηχανικός Λογισμικού in Greater Taipei Area στην Acer ανέρχεται σε NT$703K ανά year. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Acer. Τελευταία ενημέρωση: 9/30/2025

Μέσος Μισθός
Acer
Project Engineer
Taipei, TP, Taiwan
Σύνολο ανά έτος
NT$703K
Επίπεδο
Engineer
Βάση
NT$703K
Stock (/yr)
NT$0
Μπόνους
NT$0
Έτη στην εταιρεία
1 Έτος
Έτη εμπειρίας
1 Έτος
Ποια είναι τα επαγγελματικά επίπεδα στη Acer?

NT$5.1M

Τελευταίες Υποβολές Μισθών
Εταιρεία

Τοποθεσία | Ημερομηνία

Όνομα Βαθμίδας

Ετικέτα

Έτη Εμπειρίας

Σύνολο / Στην Εταιρεία

Συνολική Αποζημίωση

Βάση | Μετοχές (έτ) | Μπόνους
Δεν βρέθηκαν μισθοί
Συχνές Ερωτήσεις

The highest paying salary package reported for a Μηχανικός Λογισμικού at Acer in Greater Taipei Area sits at a yearly total compensation of NT$1,250,040. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Acer for the Μηχανικός Λογισμικού role in Greater Taipei Area is NT$703,011.

