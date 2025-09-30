Κατάλογος Εταιρειών
Acer Μηχανολόγος Μηχανικός Μισθοί στη Greater Taipei Area

Η μέση συνολική αποζημίωση Μηχανολόγος Μηχανικός in Greater Taipei Area στην Acer κυμαίνεται από NT$1.25M έως NT$1.79M ανά year. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Acer. Τελευταία ενημέρωση: 9/30/2025

Μέση Συνολική Αποζημίωση

NT$1.43M - NT$1.68M
Taiwan
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος
NT$1.25MNT$1.43MNT$1.68MNT$1.79M
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος

NT$5.1M

Συχνές Ερωτήσεις

Το υψηλότερο πακέτο αμοιβής που αναφέρθηκε για Μηχανολόγος Μηχανικός στην Acer in Greater Taipei Area φτάνει σε ετήσια συνολική αμοιβή NT$1,785,732. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Acer για τον ρόλο Μηχανολόγος Μηχανικός in Greater Taipei Area είναι NT$1,251,539.

Άλλοι Πόροι