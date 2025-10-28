Κατάλογος Εταιρειών
Accton Technology
Accton Technology Μηχανικός Λογισμικού Μισθοί

Η μέση συνολική αποζημίωση Μηχανικός Λογισμικού in Taiwan στην Accton Technology κυμαίνεται από NT$1.47M έως NT$2M ανά year. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Accton Technology. Τελευταία ενημέρωση: 10/28/2025

Μέση Συνολική Αποζημίωση

NT$1.57M - NT$1.9M
Taiwan
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος
NT$1.47MNT$1.57MNT$1.9MNT$2M
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος

Ποια είναι τα επαγγελματικά επίπεδα στη Accton Technology?

Συχνές Ερωτήσεις

Το υψηλότερο πακέτο αμοιβής που αναφέρθηκε για Μηχανικός Λογισμικού στην Accton Technology in Taiwan φτάνει σε ετήσια συνολική αμοιβή NT$1,999,929. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Accton Technology για τον ρόλο Μηχανικός Λογισμικού in Taiwan είναι NT$1,465,465.

