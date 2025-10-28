Κατάλογος Εταιρειών
Accton Technology
Accton Technology Πωλήσεις Μισθοί

Η μέση συνολική αποζημίωση Πωλήσεις in Taiwan στην Accton Technology κυμαίνεται από NT$928K έως NT$1.32M ανά year. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Accton Technology. Τελευταία ενημέρωση: 10/28/2025

Μέση Συνολική Αποζημίωση

NT$1.06M - NT$1.24M
Taiwan
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος
NT$928KNT$1.06MNT$1.24MNT$1.32M
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος

Ποια είναι τα επαγγελματικά επίπεδα στη Accton Technology?

Συχνές Ερωτήσεις

Το υψηλότερο πακέτο αμοιβής που αναφέρθηκε για Πωλήσεις στην Accton Technology in Taiwan φτάνει σε ετήσια συνολική αμοιβή NT$1,323,859. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Accton Technology για τον ρόλο Πωλήσεις in Taiwan είναι NT$927,833.

