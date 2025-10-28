Κατάλογος Εταιρειών
Accton Technology Μηχανικός Υλικού Μισθοί

Το διάμεσο πακέτο αποζημίωσης Μηχανικός Υλικού in Taiwan στην Accton Technology ανέρχεται σε NT$1.64M ανά year. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Accton Technology. Τελευταία ενημέρωση: 10/28/2025

Μέσος Μισθός
company icon
Accton Technology
Power Design
Hsin-chu, TP, Taiwan
Σύνολο ανά έτος
NT$1.64M
Επίπεδο
Advance Engineer
Βάση
NT$1.64M
Stock (/yr)
NT$0
Μπόνους
NT$0
Έτη στην εταιρεία
1 Έτος
Έτη εμπειρίας
7 Έτη
Block logo
+NT$1.83M
Robinhood logo
+NT$2.81M
Stripe logo
+NT$631K
Datadog logo
+NT$1.1M
Verily logo
+NT$694K
Τελευταίες Υποβολές Μισθών
ΠροσθήκηΠροσθήκη ΑμοιβήςΠροσθήκη Αμοιβής

Εταιρεία

Τοποθεσία | Ημερομηνία

Όνομα Βαθμίδας

Ετικέτα

Έτη Εμπειρίας

Σύνολο / Στην Εταιρεία

Συνολική Αποζημίωση

Βάση | Μετοχές (έτ) | Μπόνους
Δεν βρέθηκαν μισθοί
Συχνές Ερωτήσεις

Το υψηλότερο πακέτο αμοιβής που αναφέρθηκε για Μηχανικός Υλικού στην Accton Technology in Taiwan φτάνει σε ετήσια συνολική αμοιβή NT$2,162,251. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Accton Technology για τον ρόλο Μηχανικός Υλικού in Taiwan είναι NT$1,181,817.

