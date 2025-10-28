Κατάλογος Εταιρειών
Accrete AI Επιστήμονας Δεδομένων Μισθοί

Η μέση συνολική αποζημίωση Επιστήμονας Δεδομένων in India στην Accrete AI κυμαίνεται από ₹2.82M έως ₹3.95M ανά year. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Accrete AI. Τελευταία ενημέρωση: 10/28/2025

Μέση Συνολική Αποζημίωση

₹3.06M - ₹3.56M
India
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος
₹2.82M₹3.06M₹3.56M₹3.95M
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος

Το υψηλότερο πακέτο αμοιβής που αναφέρθηκε για Επιστήμονας Δεδομένων στην Accrete AI in India φτάνει σε ετήσια συνολική αμοιβή ₹3,954,401. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Accrete AI για τον ρόλο Επιστήμονας Δεδομένων in India είναι ₹2,824,572.

