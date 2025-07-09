Κατάλογος Εταιρειών
Accor
Accor Μισθοί

Το εύρος μισθών της Accor κυμαίνεται από $29,383 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για Κειμενογράφος στο χαμηλότερο άκρο έως $72,648 για Αναλυτής Κυβερνοασφάλειας στο υψηλότερο άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από νυν και πρώην υπαλλήλους της Accor. Τελευταία ενημέρωση: 8/15/2025

$160K

Διοικητικός Βοηθός
$29.8K
Κειμενογράφος
$29.4K
Διαχειριστής Έργου
$69K

Αναλυτής Κυβερνοασφάλειας
$72.6K
Μηχανικός Λογισμικού
$69.6K
Συχνές Ερωτήσεις

Ο ρόλος με την υψηλότερη πληρωμή που αναφέρθηκε στην Accor είναι ο Αναλυτής Κυβερνοασφάλειας at the Common Range Average level με ετήσια συνολική αποζημίωση $72,648. Αυτό περιλαμβάνει τον βασικό μισθό, καθώς και τυχόν πιθανή αποζημίωση σε μετοχές και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αποζημίωση που αναφέρθηκε στην Accor είναι $69,021.

