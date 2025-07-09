Accor Μισθοί

Ο ρόλος με την υψηλότερη πληρωμή που αναφέρθηκε στην Accor είναι ο Αναλυτής Κυβερνοασφάλειας at the Common Range Average level με ετήσια συνολική αποζημίωση $72,648. Αυτό περιλαμβάνει τον βασικό μισθό, καθώς και τυχόν πιθανή αποζημίωση σε μετοχές και μπόνους.