Accion Labs Μισθοί

Το εύρος μισθών της Accion Labs κυμαίνεται από $6,474 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για Προσλήψεις στο χαμηλότερο άκρο έως $388,050 για Αρχιτέκτονας Λύσεων στο υψηλότερο άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από νυν και πρώην υπαλλήλους της Accion Labs. Τελευταία ενημέρωση: 8/15/2025

$160K

Μηχανικός Λογισμικού
Median $17.7K
Επιστήμονας Δεδομένων
$18.3K
Διευθυντής Προϊόντος
$28.7K

Προσλήψεις
$6.5K
Πωλήσεις
$244K
Αρχιτέκτονας Λύσεων
$388K
Τεχνικός Διευθυντής Προγράμματος
$35.5K
Συχνές Ερωτήσεις

