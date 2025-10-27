Κατάλογος Εταιρειών
Η μέση συνολική αποζημίωση Διευθυντής Μηχανικής Λογισμικού in Indonesia στην AccelByte κυμαίνεται από IDR 355.18M έως IDR 497.25M ανά year. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της AccelByte. Τελευταία ενημέρωση: 10/27/2025

Μέση Συνολική Αποζημίωση

IDR 384.43M - IDR 447.1M
Indonesia
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος
IDR 355.18MIDR 384.43MIDR 447.1MIDR 497.25M
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος

Ποια είναι τα επαγγελματικά επίπεδα στη AccelByte?

Συχνές Ερωτήσεις

Το υψηλότερο πακέτο αμοιβής που αναφέρθηκε για Διευθυντής Μηχανικής Λογισμικού στην AccelByte in Indonesia φτάνει σε ετήσια συνολική αμοιβή IDR 497,245,550. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην AccelByte για τον ρόλο Διευθυντής Μηχανικής Λογισμικού in Indonesia είναι IDR 355,175,393.

Άλλοι Πόροι