Accedo Μισθοί

Ο μισθός της Accedo κυμαίνεται από $32,714 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Σχεδιαστής Προϊόντος στο χαμηλό άκρο έως $139,887 για έναν Σύμβουλος Διοίκησης στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Accedo . Τελευταία ενημέρωση: 10/10/2025