Accedo
Accedo Μισθοί

Ο μισθός της Accedo κυμαίνεται από $32,714 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Σχεδιαστής Προϊόντος στο χαμηλό άκρο έως $139,887 για έναν Σύμβουλος Διοίκησης στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Accedo. Τελευταία ενημέρωση: 10/10/2025

$160K

Ανθρώπινοι Πόροι
$93.9K
Σύμβουλος Διοίκησης
$140K
Μάρκετινγκ
$76.2K

Σχεδιαστής Προϊόντος
$32.7K
Διαχειριστής Προϊόντος
$93.3K
Διαχειριστής Προγραμμάτων
$73.8K
Διευθυντής Μηχανικής Λογισμικού
$115K
Αρχιτέκτονας Λύσεων
$108K
Διαχειριστής Τεχνικών Προγραμμάτων
$99.2K
Αναζητήστε όλους τους μισθούς στη σελίδα αποδοχών ή προσθέστε τον μισθό σας για να βοηθήσετε να ξεκλειδώσει η σελίδα.


Συχνές Ερωτήσεις

Il ruolo con la retribuzione più alta riportata in Accedo è Σύμβουλος Διοίκησης at the Common Range Average level con una retribuzione totale annua di $139,887. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in Accedo è $93,897.

