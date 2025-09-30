Κατάλογος Εταιρειών
Academy Sports + Outdoors
  • Σχεδιαστής Προϊόντος

  • Greater Houston Area

Academy Sports + Outdoors Σχεδιαστής Προϊόντος Μισθοί στη Greater Houston Area

Η μέση συνολική αποζημίωση Σχεδιαστής Προϊόντος in Greater Houston Area στην Academy Sports + Outdoors κυμαίνεται από $69.9K έως $95.7K ανά year. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Academy Sports + Outdoors. Τελευταία ενημέρωση: 9/30/2025

$75.7K - $89.9K
United States
$69.9K$75.7K$89.9K$95.7K
Ποια είναι τα επαγγελματικά επίπεδα στη Academy Sports + Outdoors?

Το υψηλότερο πακέτο αμοιβής που αναφέρθηκε για Σχεδιαστής Προϊόντος στην Academy Sports + Outdoors in Greater Houston Area φτάνει σε ετήσια συνολική αμοιβή $95,680. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Academy Sports + Outdoors για τον ρόλο Σχεδιαστής Προϊόντος in Greater Houston Area είναι $69,888.

