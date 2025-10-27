Κατάλογος Εταιρειών
Abu Dhabi Investment Authority
Abu Dhabi Investment Authority Μηχανικός Λογισμικού Μισθοί

Η μέση συνολική αποζημίωση Μηχανικός Λογισμικού in United Arab Emirates στην Abu Dhabi Investment Authority κυμαίνεται από AED 522K έως AED 744K ανά year. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Abu Dhabi Investment Authority. Τελευταία ενημέρωση: 10/27/2025

Μέση Συνολική Αποζημίωση

AED 598K - AED 700K
United Arab Emirates
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος
AED 522KAED 598KAED 700KAED 744K
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος

Ποια είναι τα επαγγελματικά επίπεδα στη Abu Dhabi Investment Authority?

Συχνές Ερωτήσεις

Το υψηλότερο πακέτο αμοιβής που αναφέρθηκε για Μηχανικός Λογισμικού στην Abu Dhabi Investment Authority in United Arab Emirates φτάνει σε ετήσια συνολική αμοιβή AED 744,140. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Abu Dhabi Investment Authority για τον ρόλο Μηχανικός Λογισμικού in United Arab Emirates είναι AED 521,534.

