Abu Dhabi Investment Authority
Abu Dhabi Investment Authority Cybersecurity Analyst Μισθοί

Η μέση συνολική αποζημίωση Cybersecurity Analyst στην Abu Dhabi Investment Authority κυμαίνεται από AED 141K έως AED 193K ανά year. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Abu Dhabi Investment Authority. Τελευταία ενημέρωση: 10/27/2025

Μέση Συνολική Αποζημίωση

AED 153K - AED 181K
United Arab Emirates
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος
AED 141KAED 153KAED 181KAED 193K
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος

Ποια είναι τα επαγγελματικά επίπεδα στη Abu Dhabi Investment Authority?

Συχνές Ερωτήσεις

Το υψηλότερο πακέτο αμοιβής που αναφέρθηκε για Cybersecurity Analyst στην Abu Dhabi Investment Authority φτάνει σε ετήσια συνολική αμοιβή AED 193,226. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Abu Dhabi Investment Authority για τον ρόλο Cybersecurity Analyst είναι AED 141,139.

