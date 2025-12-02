Κατάλογος Εταιρειών
Absa Group
Absa Group Διευθυντής Μηχανικών Λογισμικού Μισθοί

Η μέση συνολική αποζημίωση Διευθυντής Μηχανικών Λογισμικού in South Africa στην Absa Group κυμαίνεται από ZAR 1.39M έως ZAR 1.99M ανά year. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Absa Group. Τελευταία ενημέρωση: 12/2/2025

Μέση Συνολική Αποζημίωση

$91.2K - $107K
South Africa
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος
$79.5K$91.2K$107K$113K
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος

Συχνές Ερωτήσεις

Το υψηλότερο πακέτο αμοιβής που αναφέρθηκε για Διευθυντής Μηχανικών Λογισμικού στην Absa Group in South Africa φτάνει σε ετήσια συνολική αμοιβή ZAR 1,989,480. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Absa Group για τον ρόλο Διευθυντής Μηχανικών Λογισμικού in South Africa είναι ZAR 1,394,336.

