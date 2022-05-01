Κατάλογος Εταιρειών
Abrigo
Εργάζεστε Εδώ; Διεκδικήστε την Εταιρεία σας

Abrigo Μισθοί

Ο μισθός της Abrigo κυμαίνεται από $94,565 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Διαχειριστής Προϊόντος στο χαμηλό άκρο έως $154,000 για έναν Μηχανικός Λογισμικού στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Abrigo. Τελευταία ενημέρωση: 10/10/2025

$160K

Πληρωθείτε Δίκαια, Μη Σας Εκμεταλλεύονται

Έχουμε διαπραγματευτεί χιλιάδες προσφορές και τακτικά επιτυγχάνουμε αυξήσεις 30.000$+ (μερικές φορές 300.000$+). Διαπραγματευτείτε τον μισθό σας ή το βιογραφικό σας από τους πραγματικούς ειδικούς - στελέχη προσλήψεων που το κάνουν καθημερινά.

Μηχανικός Λογισμικού
Median $154K

Μηχανικός Λογισμικού Full-Stack

Εξυπηρέτηση Πελατών
$141K
Διαχειριστής Προϊόντος
$94.6K

How has AI impacted you at work?

I see more and more talk about how AI will change the way we work, or how AI will replace more and more people in the coming years, and I'm curious to see what impact AI has actually had in your day-to-day.

I'll go first: AI has marginally improved my ability to solve problems at work because it helps me debug code, but only after I give it a ton of context. Usually, ha...

45 18
45 18
Αρχιτέκτονας Λύσεων
$151K
Λείπει ο τίτλος σας;

Αναζητήστε όλους τους μισθούς στη σελίδα αποδοχών ή προσθέστε τον μισθό σας για να βοηθήσετε να ξεκλειδώσει η σελίδα.


Συχνές Ερωτήσεις

Ο υψηλότερος αμοιβόμενος ρόλος που αναφέρθηκε στην Abrigo είναι Μηχανικός Λογισμικού με ετήσια συνολική αμοιβή $154,000. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Abrigo είναι $146,000.

Προτεινόμενες Θέσεις

    Δεν βρέθηκαν προτεινόμενες θέσεις για την Abrigo

Σχετικές Εταιρείες

  • Deel
  • SumUp
  • Adyen
  • Klarna
  • LEK
  • Δείτε όλες τις εταιρείες ➜

Άλλοι Πόροι