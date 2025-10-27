Κατάλογος Εταιρειών
Abra Μηχανικός Λογισμικού Μισθοί

Το διάμεσο πακέτο αποζημίωσης Μηχανικός Λογισμικού in Israel στην Abra ανέρχεται σε ₪227K ανά year. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Abra. Τελευταία ενημέρωση: 10/27/2025

Μέσος Μισθός
company icon
Abra
Software Engineer
Raanana, HM, Israel
Σύνολο ανά έτος
₪227K
Επίπεδο
Junior
Βάση
₪227K
Stock (/yr)
₪0
Μπόνους
₪0
Έτη στην εταιρεία
2 Έτη
Έτη εμπειρίας
2 Έτη
Ποια είναι τα επαγγελματικά επίπεδα στη Abra?
Τελευταίες Υποβολές Μισθών
Εταιρεία

Τοποθεσία | Ημερομηνία

Όνομα Βαθμίδας

Ετικέτα

Έτη Εμπειρίας

Σύνολο / Στην Εταιρεία

Συνολική Αποζημίωση

Βάση | Μετοχές (έτ) | Μπόνους
Δεν βρέθηκαν μισθοί
Συχνές Ερωτήσεις

Το υψηλότερο πακέτο αμοιβής που αναφέρθηκε για Μηχανικός Λογισμικού στην Abra in Israel φτάνει σε ετήσια συνολική αμοιβή ₪414,480. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Abra για τον ρόλο Μηχανικός Λογισμικού in Israel είναι ₪237,197.

