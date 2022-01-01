Κατάλογος Εταιρειών
ABOUT YOU Μισθοί

Το εύρος μισθών της ABOUT YOU κυμαίνεται από $65,128 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για Διαχειριστής Έργου στο χαμηλότερο άκρο έως $92,656 για Σχεδιαστής Προϊόντος στο υψηλότερο άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από νυν και πρώην υπαλλήλους της ABOUT YOU. Τελευταία ενημέρωση: 8/11/2025

$160K

Μηχανικός Λογισμικού
Median $69.8K
Αναλυτής Δεδομένων
$70.3K
Επιστήμονας Δεδομένων
$69.4K

Σχεδιαστής Προϊόντος
$92.7K
Διευθυντής Προϊόντος
$81.5K
Διαχειριστής Έργου
$65.1K
Λείπει ο τίτλος σας;

Αναζητήστε όλους τους μισθούς στην σελίδα αποζημίωσης ή προσθέστε τον μισθό σας για να βοηθήσετε στο ξεκλείδωμα της σελίδας.


Συχνές Ερωτήσεις

The highest paying role reported at ABOUT YOU is Σχεδιαστής Προϊόντος at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $92,656. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at ABOUT YOU is $70,053.

Άλλοι Πόροι