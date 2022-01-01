ABOUT YOU Μισθοί

Το εύρος μισθών της ABOUT YOU κυμαίνεται από $65,128 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για Διαχειριστής Έργου στο χαμηλότερο άκρο έως $92,656 για Σχεδιαστής Προϊόντος στο υψηλότερο άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από νυν και πρώην υπαλλήλους της ABOUT YOU . Τελευταία ενημέρωση: 8/11/2025