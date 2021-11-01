Κατάλογος Εταιρειών
Abnormal AI
Abnormal AI Μισθοί

Ο μισθός της Abnormal AI κυμαίνεται από $67,409 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Διευθυντής Τεχνικών Προγραμμάτων στο χαμηλό άκρο έως $623,603 για έναν Ανθρώπινο Δυναμικό στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Abnormal AI. Τελευταία ενημέρωση: 11/14/2025

Μηχανικός Λογισμικού
P1 $179K
P2 $201K
P3 $229K
P4 $295K
P5 $337K

Μηχανικός Backend Λογισμικού

Διευθυντής Προϊόντος
Median $200K
Αναλυτής Κυβερνοασφάλειας
Median $181K

Ανθρώπινο Δυναμικό
$624K
Μάρκετινγκ
$208K
Λειτουργίες Μάρκετινγκ
$214K
Στελέχωση Προσωπικού
$199K
Πωλήσεις
$236K
Διευθυντής Μηχανικών Λογισμικού
$585K
Διευθυντής Τεχνικών Προγραμμάτων
$67.4K
Λείπει ο τίτλος σας;

Αναζητήστε όλους τους μισθούς στη σελίδα αποδοχών ή προσθέστε τον μισθό σας για να βοηθήσετε να ξεκλειδώσει η σελίδα.


Χρονοδιάγραμμα Κατοχύρωσης

25%

ΕΤΟΣ 1

25%

ΕΤΟΣ 2

25%

ΕΤΟΣ 3

25%

ΕΤΟΣ 4

Στην Abnormal AI, τα Χορηγήσεις μετοχών/συμμετοχικού κεφαλαίου υπόκεινται σε χρονοδιάγραμμα κατοχύρωσης 4 ετών:

  • 25% κατοχυρώνεται στο 1st-ΕΤΟΣ (25.00% ετησίως)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 2nd-ΕΤΟΣ (2.08% μηνιαία)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 3rd-ΕΤΟΣ (2.08% μηνιαία)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 4th-ΕΤΟΣ (2.08% μηνιαία)

Συχνές Ερωτήσεις

Ο υψηλότερος αμοιβόμενος ρόλος που αναφέρθηκε στην Abnormal AI είναι Ανθρώπινο Δυναμικό at the Common Range Average level με ετήσια συνολική αμοιβή $623,603. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Abnormal AI είναι $210,816.

