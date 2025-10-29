Η μέση συνολική αποζημίωση Σύμβουλος Διοίκησης in Taiwan στην ABeam Consulting κυμαίνεται από NT$953K έως NT$1.35M ανά year. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της ABeam Consulting. Τελευταία ενημέρωση: 10/29/2025
Μέση Συνολική Αποζημίωση
