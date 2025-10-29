Κατάλογος Εταιρειών
ABeam Consulting Σύμβουλος Διοίκησης Μισθοί

Η μέση συνολική αποζημίωση Σύμβουλος Διοίκησης in Taiwan στην ABeam Consulting κυμαίνεται από NT$953K έως NT$1.35M ανά year. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της ABeam Consulting. Τελευταία ενημέρωση: 10/29/2025

Μέση Συνολική Αποζημίωση

NT$1.08M - NT$1.23M
Taiwan
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος
NT$953KNT$1.08MNT$1.23MNT$1.35M
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος

Ποια είναι τα επαγγελματικά επίπεδα στη ABeam Consulting?

Συχνές Ερωτήσεις

Το υψηλότερο πακέτο αμοιβής που αναφέρθηκε για Σύμβουλος Διοίκησης στην ABeam Consulting in Taiwan φτάνει σε ετήσια συνολική αμοιβή NT$1,354,485. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην ABeam Consulting για τον ρόλο Σύμβουλος Διοίκησης in Taiwan είναι NT$952,731.

