ABC Technologies Μισθοί

Το εύρος μισθών της ABC Technologies κυμαίνεται από $6,983 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για Μηχανικός Λογισμικού στο χαμηλότερο άκρο έως $70,139 για Διευθυντής Μηχανικών Λογισμικού στο υψηλότερο άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από νυν και πρώην υπαλλήλους της ABC Technologies. Τελευταία ενημέρωση: 8/16/2025

$160K

Μηχανικός Λογισμικού
Median $7K
Επιστήμονας Δεδομένων
$63.2K
Οικονομικός Αναλυτής
$67K

Μηχανολόγος Μηχανικός
$47.6K
Διευθυντής Προγράμματος
$13.9K
Διευθυντής Μηχανικών Λογισμικού
$70.1K
Συχνές Ερωτήσεις

Ο ρόλος με την υψηλότερη πληρωμή που αναφέρθηκε στην ABC Technologies είναι ο Διευθυντής Μηχανικών Λογισμικού at the Common Range Average level με ετήσια συνολική αποζημίωση $70,139. Αυτό περιλαμβάνει τον βασικό μισθό, καθώς και τυχόν πιθανή αποζημίωση σε μετοχές και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αποζημίωση που αναφέρθηκε στην ABC Technologies είναι $55,412.

