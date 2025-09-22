Κατάλογος Εταιρειών
ABC Supply
ABC Supply Επιστήμονας Δεδομένων Μισθοί

Η μέση συνολική αποζημίωση Επιστήμονας Δεδομένων in United States στην ABC Supply κυμαίνεται από $175K έως $243K ανά year. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της ABC Supply. Τελευταία ενημέρωση: 9/22/2025

Μέση Συνολική Αποζημίωση

$187K - $220K
United States
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος
$175K$187K$220K$243K
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος

$160K

Ποια είναι τα επαγγελματικά επίπεδα στη ABC Supply?

Συχνές Ερωτήσεις

The highest paying salary package reported for a Επιστήμονας Δεδομένων at ABC Supply in United States sits at a yearly total compensation of $243,360. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at ABC Supply for the Επιστήμονας Δεδομένων role in United States is $174,720.

