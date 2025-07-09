ABC Consultants Μισθοί

Κατάλογος Εταιρειών
Ο μισθός της ABC Consultants κυμαίνεται από $18,639 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Ανθρώπινοι Πόροι στο χαμηλό άκρο έως $31,829 για έναν Διαχειριστής Προϊόντος στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της ABC Consultants. Τελευταία ενημέρωση: 9/7/2025

$160K

Ανθρώπινοι Πόροι
$18.6K
Διαχειριστής Προϊόντος
$31.8K
Μηχανικός Λογισμικού
$18.8K

Ο υψηλότερος αμοιβόμενος ρόλος που αναφέρθηκε στην ABC Consultants είναι Διαχειριστής Προϊόντος at the Common Range Average level με ετήσια συνολική αμοιβή $31,829. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην ABC Consultants είναι $18,834.

