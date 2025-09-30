Κατάλογος Εταιρειών
Το διάμεσο πακέτο αποζημίωσης Μηχανικός Λογισμικού in Budapest Metropolitan Area στην ABBYY ανέρχεται σε HUF 28.19M ανά year. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της ABBYY. Τελευταία ενημέρωση: 9/30/2025

Μέσος Μισθός
company icon
ABBYY
Software Engineer
Budapest, BU, Hungary
Σύνολο ανά έτος
HUF 28.19M
Επίπεδο
L3
Βάση
HUF 28.19M
Stock (/yr)
HUF 0
Μπόνους
HUF 0
Έτη στην εταιρεία
5 Έτη
Έτη εμπειρίας
5 Έτη
Ποια είναι τα επαγγελματικά επίπεδα στη ABBYY?

HUF 56.4M

Τελευταίες Υποβολές Μισθών
Εταιρεία

Τοποθεσία | Ημερομηνία

Όνομα Βαθμίδας

Ετικέτα

Έτη Εμπειρίας

Σύνολο / Στην Εταιρεία

Συνολική Αποζημίωση

Βάση | Μετοχές (έτ) | Μπόνους
Δεν βρέθηκαν μισθοί
Συχνές Ερωτήσεις

بالاترین بسته حقوقی گزارش شده برای Μηχανικός Λογισμικού در ABBYY in Budapest Metropolitan Area برابر کل دستمزد سالانه HUF 34,507,330 است. این مبلغ شامل حقوق پایه و همچنین هرگونه جبران سهام و پاداش احتمالی می‌شود.
میانه کل دستمزد سالانه گزارش شده در ABBYY برای نقش Μηχανικός Λογισμικού in Budapest Metropolitan Area برابر HUF 22,317,081 است.

