Κατάλογος Εταιρειών
ABBYY
Εργάζεστε Εδώ; Διεκδικήστε την Εταιρεία σας

ABBYY Μισθοί

Ο μισθός της ABBYY κυμαίνεται από $36,116 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Τεχνολόγος Πληροφορικής (IT) στο χαμηλό άκρο έως $111,543 για έναν Διευθυντής Μηχανικής Λογισμικού στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της ABBYY. Τελευταία ενημέρωση: 9/8/2025

$160K

Πληρωθείτε Δίκαια, Μη Σας Εκμεταλλεύονται

Έχουμε διαπραγματευτεί χιλιάδες προσφορές και τακτικά επιτυγχάνουμε αυξήσεις 30.000$+ (μερικές φορές 300.000$+). Διαπραγματευτείτε τον μισθό σας ή το βιογραφικό σας από τους πραγματικούς ειδικούς - στελέχη προσλήψεων που το κάνουν καθημερινά.

Μηχανικός Λογισμικού
Median $80K
Επιχειρησιακός Αναλυτής
$93.6K
Εταιρική Ανάπτυξη
$39.2K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

65 10
65 10
Εξυπηρέτηση Πελατών
$36.4K
Τεχνολόγος Πληροφορικής (IT)
$36.1K
Μάρκετινγκ
$46.6K
Διαχειριστής Προϊόντος
$78.2K
Διαχειριστής Έργων
$72.1K
Διευθυντής Μηχανικής Λογισμικού
$112K
Λείπει ο τίτλος σας;

Αναζητήστε όλους τους μισθούς στη σελίδα αποδοχών ή προσθέστε τον μισθό σας για να βοηθήσετε να ξεκλειδώσει η σελίδα.


Συχνές Ερωτήσεις

Najlepšie platenú pozíciu v ABBYY predstavuje Διευθυντής Μηχανικής Λογισμικού at the Common Range Average level s ročnou celkovou odmenou $111,543. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v ABBYY je $72,136.

Προτεινόμενες Θέσεις

    Δεν βρέθηκαν προτεινόμενες θέσεις για την ABBYY

Σχετικές Εταιρείες

  • KLDiscovery
  • Civis Analytics
  • eClinicalWorks
  • GoodData
  • BAO Systems
  • Δείτε όλες τις εταιρείες ➜

Άλλοι Πόροι