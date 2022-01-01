ABBYY Μισθοί

Ο μισθός της ABBYY κυμαίνεται από $36,116 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Τεχνολόγος Πληροφορικής (IT) στο χαμηλό άκρο έως $111,543 για έναν Διευθυντής Μηχανικής Λογισμικού στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της ABBYY . Τελευταία ενημέρωση: 9/8/2025