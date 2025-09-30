Η αποζημίωση Μηχανικός Λογισμικού in Switzerland στην ABB ανέρχεται σε CHF 122K ανά year για Software Engineer. Το διάμεσο yearιο πακέτο αποζημίωσης in Switzerland ανέρχεται σε CHF 118K. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της ABB. Τελευταία ενημέρωση: 9/30/2025
Όνομα Επιπέδου
Σύνολο
Βασικός
Μετοχές
Μπόνους
Associate Software Engineer
CHF --
CHF --
CHF --
CHF --
Software Engineer
CHF 122K
CHF 122K
CHF 0
CHF 0
Senior Software Engineer
CHF --
CHF --
CHF --
CHF --
Lead Software Engineer
CHF --
CHF --
CHF --
CHF --
Εταιρεία
Όνομα Βαθμίδας
Έτη Εμπειρίας
Συνολική Αποζημίωση
|Δεν βρέθηκαν μισθοί
