ABB
  • Μισθοί
  • Μηχανικός Λογισμικού

  • Όλοι οι Μισθοί Μηχανικός Λογισμικού

  • Switzerland

ABB Μηχανικός Λογισμικού Μισθοί στη Switzerland

Η αποζημίωση Μηχανικός Λογισμικού in Switzerland στην ABB ανέρχεται σε CHF 122K ανά year για Software Engineer. Το διάμεσο yearιο πακέτο αποζημίωσης in Switzerland ανέρχεται σε CHF 118K. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της ABB. Τελευταία ενημέρωση: 9/30/2025

Μέσος Όρος Αποζημίωση Κατά Επίπεδο
Προσθήκη Αποζ.Σύγκριση Επιπέδων
Όνομα Επιπέδου
Σύνολο
Βασικός
Μετοχές
Μπόνους
Associate Software Engineer
(Αρχάριο Επίπεδο)
CHF --
CHF --
CHF --
CHF --
Software Engineer
CHF 122K
CHF 122K
CHF 0
CHF 0
Senior Software Engineer
CHF --
CHF --
CHF --
CHF --
Lead Software Engineer
CHF --
CHF --
CHF --
CHF --
Τελευταίες Υποβολές Μισθών
Εταιρεία

Τοποθεσία | Ημερομηνία

Όνομα Βαθμίδας

Ετικέτα

Έτη Εμπειρίας

Σύνολο / Στην Εταιρεία

Συνολική Αποζημίωση

Βάση | Μετοχές (έτ) | Μπόνους
Δεν βρέθηκαν μισθοί
Μισθοί Πρακτικής Άσκησης

Ποια είναι τα επαγγελματικά επίπεδα στη ABB?

Συμπεριλαμβανόμενοι Τίτλοι

Μηχανικός Δικτύων

Συχνές Ερωτήσεις

Το υψηλότερο πακέτο αμοιβής που αναφέρθηκε για Μηχανικός Λογισμικού στην ABB in Switzerland φτάνει σε ετήσια συνολική αμοιβή CHF 137,784. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην ABB για τον ρόλο Μηχανικός Λογισμικού in Switzerland είναι CHF 90,996.

