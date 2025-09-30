Κατάλογος Εταιρειών
  Μισθοί
  Μηχανικός Λογισμικού

  Όλοι οι Μισθοί Μηχανικός Λογισμικού

  Sweden

ABB Μηχανικός Λογισμικού Μισθοί στη Sweden

Η αποζημίωση Μηχανικός Λογισμικού in Sweden στην ABB ανέρχεται σε SEK 502K ανά year για Associate Software Engineer. Το διάμεσο yearιο πακέτο αποζημίωσης in Sweden ανέρχεται σε SEK 502K. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της ABB. Τελευταία ενημέρωση: 9/30/2025

Μέσος Όρος Αποζημίωση Κατά Επίπεδο
Προσθήκη Αποζ.Σύγκριση Επιπέδων
Όνομα Επιπέδου
Σύνολο
Βασικός
Μετοχές
Μπόνους
Associate Software Engineer
(Αρχάριο Επίπεδο)
SEK 502K
SEK 502K
SEK 0
SEK 0
Software Engineer
SEK --
SEK --
SEK --
SEK --
Senior Software Engineer
SEK --
SEK --
SEK --
SEK --
Lead Software Engineer
SEK --
SEK --
SEK --
SEK --
SEK 1.55M

Τελευταίες Υποβολές Μισθών
Εταιρεία

Τοποθεσία | Ημερομηνία

Όνομα Βαθμίδας

Ετικέτα

Έτη Εμπειρίας

Σύνολο / Στην Εταιρεία

Συνολική Αποζημίωση

Βάση | Μετοχές (έτ) | Μπόνους
Μισθοί Πρακτικής Άσκησης

Ποια είναι τα επαγγελματικά επίπεδα στη ABB?

Συμπεριλαμβανόμενοι Τίτλοι

Μηχανικός Δικτύων

Συχνές Ερωτήσεις

The highest paying salary package reported for a Μηχανικός Λογισμικού at ABB in Sweden sits at a yearly total compensation of SEK 699,624. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at ABB for the Μηχανικός Λογισμικού role in Sweden is SEK 501,808.

