Η αποζημίωση Μηχανικός Λογισμικού in Greater Stockholm στην ABB ανέρχεται σε SEK 502K ανά year για Associate Software Engineer. Το διάμεσο yearιο πακέτο αποζημίωσης in Greater Stockholm ανέρχεται σε SEK 502K. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της ABB. Τελευταία ενημέρωση: 9/30/2025
Όνομα Επιπέδου
Σύνολο
Βασικός
Μετοχές
Μπόνους
Associate Software Engineer
SEK 502K
SEK 502K
SEK 0
SEK 0
Software Engineer
SEK --
SEK --
SEK --
SEK --
Senior Software Engineer
SEK --
SEK --
SEK --
SEK --
Lead Software Engineer
SEK --
SEK --
SEK --
SEK --
Εταιρεία
Όνομα Βαθμίδας
Έτη Εμπειρίας
Συνολική Αποζημίωση
|Δεν βρέθηκαν μισθοί
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
Συμπεριλαμβανόμενοι ΤίτλοιΥποβολή Νέου Τίτλου