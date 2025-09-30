Κατάλογος Εταιρειών
ABB
  Greater Bengaluru

ABB Μηχανικός Λογισμικού Μισθοί στη Greater Bengaluru

Το διάμεσο πακέτο αποζημίωσης Μηχανικός Λογισμικού in Greater Bengaluru στην ABB ανέρχεται σε ₹1.74M ανά year. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της ABB. Τελευταία ενημέρωση: 9/30/2025

Μέσος Μισθός
company icon
ABB
Software Engineer
Bengaluru, KA, India
Σύνολο ανά έτος
₹1.74M
Επίπεδο
L1
Βάση
₹1.44M
Stock (/yr)
₹0
Μπόνους
₹298K
Έτη στην εταιρεία
3 Έτη
Έτη εμπειρίας
3 Έτη
Ποια είναι τα επαγγελματικά επίπεδα στη ABB?

₹13.94M

Τελευταίες Υποβολές Μισθών
Συχνές Ερωτήσεις

Το υψηλότερο πακέτο αμοιβής που αναφέρθηκε για Μηχανικός Λογισμικού στην ABB in Greater Bengaluru φτάνει σε ετήσια συνολική αμοιβή ₹4,095,110. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην ABB για τον ρόλο Μηχανικός Λογισμικού in Greater Bengaluru είναι ₹1,655,470.

Άλλοι Πόροι