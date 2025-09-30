Κατάλογος Εταιρειών
ABB Χρηματοοικονομικός Αναλυτής Μισθοί στη Greater Bengaluru

Το διάμεσο πακέτο αποζημίωσης Χρηματοοικονομικός Αναλυτής in Greater Bengaluru στην ABB ανέρχεται σε ₹807K ανά year. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της ABB. Τελευταία ενημέρωση: 9/30/2025

Μέσος Μισθός
company icon
ABB
Financial Analyst
Bengaluru, KA, India
Σύνολο ανά έτος
₹807K
Επίπεδο
hidden
Βάση
₹807K
Stock (/yr)
₹0
Μπόνους
₹0
Έτη στην εταιρεία
0-1 Έτη
Έτη εμπειρίας
0-1 Έτη
Συχνές Ερωτήσεις

Το υψηλότερο πακέτο αμοιβής που αναφέρθηκε για Χρηματοοικονομικός Αναλυτής στην ABB in Greater Bengaluru φτάνει σε ετήσια συνολική αμοιβή ₹1,288,873. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην ABB για τον ρόλο Χρηματοοικονομικός Αναλυτής in Greater Bengaluru είναι ₹750,653.

