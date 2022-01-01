ABB Μισθοί

Κατάλογος Εταιρειών
Ο μισθός της ABB κυμαίνεται από $6,349 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Εξυπηρέτηση Πελατών στο χαμηλό άκρο έως $191,040 για έναν Αρχιτέκτονας Λύσεων στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της ABB. Τελευταία ενημέρωση: 9/8/2025

$160K

Μηχανικός Λογισμικού
Median $82.9K
Μηχανικός Υλικού
Median $120K
Σχεδιαστής Προϊόντος
Median $98K

Επιστήμονας Δεδομένων
Median $39.4K
Χρηματοοικονομικός Αναλυτής
Median $9.3K
Λογιστής
$53.2K
Επιχειρησιακός Αναλυτής
$114K
Μηχανικός Ελέγχου
$28.6K
Διαφημιστικός Συγγραφέας
$45.2K
Εξυπηρέτηση Πελατών
$6.3K
Μάρκετινγκ
$17.9K
Μηχανολόγος Μηχανικός
$63.5K
Διαχειριστής Προϊόντος
$151K
Διαχειριστής Έργων
$154K
Πωλήσεις
$86.8K
Μηχανικός Πωλήσεων
$50.6K
Αναλυτής Κυβερνοασφάλειας
$32.5K
Αρχιτέκτονας Λύσεων
$191K
Διαχειριστής Τεχνικών Προγραμμάτων
$76.1K
Συχνές Ερωτήσεις

Augstāk apmaksātā pozīcija, par kuru ziņots ABB, ir Αρχιτέκτονας Λύσεων at the Common Range Average level ar gada kopējo atlīdzību $191,040. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots ABB, ir $63,528.

