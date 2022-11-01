Κατάλογος Εταιρειών
Abacus.AI
Abacus.AI Μισθοί

Το εύρος μισθών της Abacus.AI κυμαίνεται από $69,650 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για Πωλήσεις στο χαμηλότερο άκρο έως $341,700 για Διευθυντής Προϊόντος στο υψηλότερο άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από νυν και πρώην υπαλλήλους της Abacus.AI. Τελευταία ενημέρωση: 8/19/2025

$160K

Πληρωθείτε, Μην Εξαπατηθείτε

Μηχανικός Λογισμικού
Median $83.5K
Διευθυντής Προϊόντος
$342K
Πωλήσεις
$69.7K

Συχνές Ερωτήσεις

Najvyššie platená pozícia nahlásená v Abacus.AI je Διευθυντής Προϊόντος at the Common Range Average level s ročnou celkovou kompenzáciou $341,700. To zahŕňa základný plat, ako aj akúkoľvek potenciálnu akciovú kompenzáciu a bonusy.
Mediánová ročná celková kompenzácia nahlásená v Abacus.AI je $83,457.

