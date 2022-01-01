Κατάλογος Εταιρειών
AARP Μισθοί

Ο μισθός της AARP κυμαίνεται από $52,260 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Τεχνολόγος Πληροφορικής (IT) στο χαμηλό άκρο έως $201,000 για έναν Σχεδιαστής Προϊόντος στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της AARP. Τελευταία ενημέρωση: 9/7/2025

$160K

Μηχανικός Λογισμικού
Median $155K
Επιχειρησιακός Αναλυτής
Median $118K
Μάρκετινγκ
Median $123K

Αναλυτής Δεδομένων
$99K
Επιστήμονας Δεδομένων
$131K
Τεχνολόγος Πληροφορικής (IT)
$52.3K
Σχεδιαστής Προϊόντος
$201K
Διαχειριστής Έργων
$121K
Αρχιτέκτονας Λύσεων
$72.5K
Συχνές Ερωτήσεις

Ο υψηλότερος αμοιβόμενος ρόλος που αναφέρθηκε στην AARP είναι Σχεδιαστής Προϊόντος at the Common Range Average level με ετήσια συνολική αμοιβή $201,000. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην AARP είναι $120,600.

