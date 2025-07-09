Κατάλογος Εταιρειών
Aakash Educational Services
Aakash Educational Services Μισθοί

Το εύρος μισθών της Aakash Educational Services κυμαίνεται από $3,074 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για Εξυπηρέτηση Πελατών στο χαμηλότερο άκρο έως $25,305 για Μηχανικός Λογισμικού στο υψηλότερο άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από νυν και πρώην υπαλλήλους της Aakash Educational Services. Τελευταία ενημέρωση: 8/10/2025

$160K

Εξυπηρέτηση Πελατών
$3.1K
Πληροφορικός (ΤΠΕ)
$6K
Πωλήσεις
$7.2K

Μηχανικός Λογισμικού
$25.3K
Συχνές Ερωτήσεις

Ο ρόλος με την υψηλότερη πληρωμή που αναφέρθηκε στην Aakash Educational Services είναι ο Μηχανικός Λογισμικού at the Common Range Average level με ετήσια συνολική αποζημίωση $25,305. Αυτό περιλαμβάνει τον βασικό μισθό, καθώς και τυχόν πιθανή αποζημίωση σε μετοχές και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αποζημίωση που αναφέρθηκε στην Aakash Educational Services είναι $6,605.

