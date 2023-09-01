Κατάλογος Εταιρειών
99 Group Μισθοί

Ο μισθός της 99 Group κυμαίνεται από $28,263 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Διευθυντής Προϊόντος στο χαμηλό άκρο έως $56,772 για έναν Σχεδιαστής Προϊόντος στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της 99 Group. Τελευταία ενημέρωση: 11/14/2025

Σχεδιαστής Προϊόντος
$56.8K
Διευθυντής Προϊόντος
$28.3K
Μηχανικός Λογισμικού
$43.4K

Συχνές Ερωτήσεις

Ο υψηλότερος αμοιβόμενος ρόλος που αναφέρθηκε στην 99 Group είναι Σχεδιαστής Προϊόντος at the Common Range Average level με ετήσια συνολική αμοιβή $56,772. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην 99 Group είναι $43,408.

