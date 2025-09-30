Κατάλογος Εταιρειών
84.51˚
  Μισθοί
  Μηχανικός Λογισμικού

  • Όλοι οι Μισθοί Μηχανικός Λογισμικού

  Cincinnati Area

84.51˚ Μηχανικός Λογισμικού Μισθοί στη Cincinnati Area

Το διάμεσο πακέτο αποζημίωσης Μηχανικός Λογισμικού in Cincinnati Area στην 84.51˚ ανέρχεται σε $120K ανά year. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της 84.51˚. Τελευταία ενημέρωση: 9/30/2025

Μέσος Μισθός
company icon
84.51˚
Software Engineer
Cincinnati, OH
Σύνολο ανά έτος
$120K
Επίπεδο
L2
Βάση
$110K
Stock (/yr)
$0
Μπόνους
$10K
Έτη στην εταιρεία
5 Έτη
Έτη εμπειρίας
5 Έτη
Ποια είναι τα επαγγελματικά επίπεδα στη 84.51˚?

$160K

Τελευταίες Υποβολές Μισθών
Εταιρεία

Τοποθεσία | Ημερομηνία

Όνομα Βαθμίδας

Ετικέτα

Έτη Εμπειρίας

Σύνολο / Στην Εταιρεία

Συνολική Αποζημίωση

Βάση | Μετοχές (έτ) | Μπόνους
Μισθοί Πρακτικής Άσκησης

Συμπεριλαμβανόμενοι Τίτλοι

Μηχανικός Λογισμικού Full-Stack

Μηχανικός Δεδομένων

Ερευνητής Επιστήμονας

Συχνές Ερωτήσεις

Το υψηλότερο πακέτο αμοιβής που αναφέρθηκε για Μηχανικός Λογισμικού στην 84.51˚ in Cincinnati Area φτάνει σε ετήσια συνολική αμοιβή $163,000. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην 84.51˚ για τον ρόλο Μηχανικός Λογισμικού in Cincinnati Area είναι $118,000.

