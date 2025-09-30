Κατάλογος Εταιρειών
84.51˚ Επιστήμονας Δεδομένων Μισθοί στη Greater Chicago Area

Το διάμεσο πακέτο αποζημίωσης Επιστήμονας Δεδομένων in Greater Chicago Area στην 84.51˚ ανέρχεται σε $138K ανά year. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της 84.51˚. Τελευταία ενημέρωση: 9/30/2025

Μέσος Μισθός
company icon
84.51˚
Senior Data Scientist
Chicago, IL
Σύνολο ανά έτος
$138K
Επίπεδο
G2
Βάση
$125K
Stock (/yr)
$0
Μπόνους
$12.5K
Έτη στην εταιρεία
2 Έτη
Έτη εμπειρίας
2 Έτη
Ποια είναι τα επαγγελματικά επίπεδα στη 84.51˚?

$160K

Τελευταίες Υποβολές Μισθών
ΠροσθήκηΠροσθήκη ΑμοιβήςΠροσθήκη Αμοιβής

Εταιρεία

Τοποθεσία | Ημερομηνία

Όνομα Βαθμίδας

Ετικέτα

Έτη Εμπειρίας

Σύνολο / Στην Εταιρεία

Συνολική Αποζημίωση

Βάση | Μετοχές (έτ) | Μπόνους
Δεν βρέθηκαν μισθοί
Συχνές Ερωτήσεις

أعلى حزمة راتب لوظيفة Επιστήμονας Δεδομένων في 84.51˚ in Greater Chicago Area تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره $179,000. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في 84.51˚ لوظيفة Επιστήμονας Δεδομένων in Greater Chicago Area هو $136,700.

