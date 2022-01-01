84.51˚ Μισθοί

Ο μισθός της 84.51˚ κυμαίνεται από $80,400 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Λειτουργίες Μάρκετινγκ στο χαμηλό άκρο έως $252,000 για έναν Διαχειριστής Προϊόντος στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της 84.51˚ . Τελευταία ενημέρωση: 9/7/2025