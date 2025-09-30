Η αποζημίωση Διαχειριστής Προϊόντος in Greater Dallas Area στην 7-Eleven κυμαίνεται από $179K ανά year για Senior Product Manager έως $190K ανά year για Lead Product Manager. Το διάμεσο yearιο πακέτο αποζημίωσης in Greater Dallas Area ανέρχεται σε $178K. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της 7-Eleven. Τελευταία ενημέρωση: 9/30/2025
Όνομα Επιπέδου
Σύνολο
Βασικός
Μετοχές
Μπόνους
Product Manager I
$ --
$ --
$ --
$ --
Product Manager II
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior Product Manager
$179K
$160K
$0
$19K
Lead Product Manager
$190K
$167K
$0
$22.5K
Εταιρεία
Όνομα Βαθμίδας
Έτη Εμπειρίας
Συνολική Αποζημίωση
|Δεν βρέθηκαν μισθοί
