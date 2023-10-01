6point6 Μισθοί

Ο μισθός της 6point6 κυμαίνεται από $69,000 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Μηχανικός Λογισμικού στο χαμηλό άκρο έως $170,439 για έναν Διευθυντής Μηχανικής Λογισμικού στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της 6point6 . Τελευταία ενημέρωση: 10/10/2025