66degrees Μισθοί

Ο μισθός της 66degrees κυμαίνεται από $131,340 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Σχεδιαστής Προϊόντος στο χαμηλό άκρο έως $250,848 για έναν Αρχιτέκτονας Λύσεων στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της 66degrees. Τελευταία ενημέρωση: 9/7/2025

$160K

Μηχανικός Λογισμικού
Median $138K
Επιστήμονας Δεδομένων
$181K
Σχεδιαστής Προϊόντος
$131K

Διαχειριστής Έργων
$181K
Πωλήσεις
$229K
Διευθυντής Μηχανικής Λογισμικού
$219K
Αρχιτέκτονας Λύσεων
$251K
Διαχειριστής Τεχνικών Προγραμμάτων
$179K
Συχνές Ερωτήσεις

Ο υψηλότερος αμοιβόμενος ρόλος που αναφέρθηκε στην 66degrees είναι Αρχιτέκτονας Λύσεων at the Common Range Average level με ετήσια συνολική αμοιβή $250,848. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην 66degrees είναι $180,746.

