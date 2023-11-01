Κατάλογος Εταιρειών
3Shape
Εργάζεστε Εδώ; Διεκδικήστε την Εταιρεία σας

3Shape Μισθοί

Ο μισθός της 3Shape κυμαίνεται από $73,469 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Κανονιστικές Υποθέσεις στο χαμηλό άκρο έως $157,326 για έναν Αρχιτέκτονας Λύσεων στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της 3Shape. Τελευταία ενημέρωση: 11/15/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Μηχανικός Λογισμικού
Median $88.7K
Κανονιστικές Υποθέσεις
$73.5K
Αρχιτέκτονας Λύσεων
$157K

Kinda feel lc question doesn’t seem to appear in real interviews anymore

I grinded Blind 75 and NeetCode 150 pretty hard, but in most of my recent interviews, none of those patterns showed up. Instead, I got hit with new or modified problems I hadn't seen before.

Is this just me, or are companies actually shifting away from the standard high-frequency sets?

88 23
88 23
Λείπει ο τίτλος σας;

Αναζητήστε όλους τους μισθούς στη σελίδα αποδοχών ή προσθέστε τον μισθό σας για να βοηθήσετε να ξεκλειδώσει η σελίδα.


Συχνές Ερωτήσεις

Ο υψηλότερος αμοιβόμενος ρόλος που αναφέρθηκε στην 3Shape είναι Αρχιτέκτονας Λύσεων at the Common Range Average level με ετήσια συνολική αμοιβή $157,326. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην 3Shape είναι $88,734.

Προτεινόμενες Θέσεις

    Δεν βρέθηκαν προτεινόμενες θέσεις για την 3Shape

Σχετικές Εταιρείες

  • Flipkart
  • LinkedIn
  • Netflix
  • Google
  • Intuit
  • Δείτε όλες τις εταιρείες ➜

Άλλοι Πόροι