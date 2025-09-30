Κατάλογος Εταιρειών
3Pillar Global Μηχανικός Λογισμικού Μισθοί στη Guadalajara Metropolitan Area

Το διάμεσο πακέτο αποζημίωσης Μηχανικός Λογισμικού in Guadalajara Metropolitan Area στην 3Pillar Global ανέρχεται σε MX$929K ανά year. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της 3Pillar Global. Τελευταία ενημέρωση: 9/30/2025

Μέσος Μισθός
company icon
3Pillar Global
Software Engineer
Guadalajara, JA, Mexico
Σύνολο ανά έτος
MX$929K
Επίπεδο
Senior
Βάση
MX$929K
Stock (/yr)
MX$0
Μπόνους
MX$0
Έτη στην εταιρεία
4 Έτη
Έτη εμπειρίας
8 Έτη
Ποια είναι τα επαγγελματικά επίπεδα στη 3Pillar Global?

MX$3.1M

Τελευταίες Υποβολές Μισθών
Εταιρεία

Τοποθεσία | Ημερομηνία

Όνομα Βαθμίδας

Ετικέτα

Έτη Εμπειρίας

Σύνολο / Στην Εταιρεία

Συνολική Αποζημίωση

Βάση | Μετοχές (έτ) | Μπόνους
Δεν βρέθηκαν μισθοί
Συχνές Ερωτήσεις

חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור Μηχανικός Λογισμικού ב-3Pillar Global in Guadalajara Metropolitan Area עומדת על תגמול כולל שנתי של MXMX$21,349,803. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-3Pillar Global עבור תפקיד Μηχανικός Λογισμικού in Guadalajara Metropolitan Area הוא MXMX$16,659,319.

