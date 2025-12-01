Κατάλογος Εταιρειών
Η μέση συνολική αποζημίωση Διευθυντής Έργων in Romania στην 3Pillar Global κυμαίνεται από RON 188K έως RON 263K ανά year. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της 3Pillar Global. Τελευταία ενημέρωση: 12/1/2025

Μέση Συνολική Αποζημίωση

$46.2K - $55.9K
Romania
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος
$42.6K$46.2K$55.9K$59.5K
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος

Ποια είναι τα επαγγελματικά επίπεδα στη 3Pillar Global?

Συχνές Ερωτήσεις

Το υψηλότερο πακέτο αμοιβής που αναφέρθηκε για Διευθυντής Έργων στην 3Pillar Global in Romania φτάνει σε ετήσια συνολική αμοιβή RON 263,232. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην 3Pillar Global για τον ρόλο Διευθυντής Έργων in Romania είναι RON 188,347.

