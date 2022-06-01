Κατάλογος Εταιρειών
3Pillar Global
3Pillar Global Μισθοί

Ο μισθός της 3Pillar Global κυμαίνεται από $46,892 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Διαχειριστής Προϊόντος στο χαμηλό άκρο έως $217,905 για έναν Επιτυχία Πελατών στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της 3Pillar Global. Τελευταία ενημέρωση: 9/7/2025

$160K

Μηχανικός Λογισμικού
Median $47.9K

Μηχανικός Λογισμικού Full-Stack

Επιτυχία Πελατών
$218K
Σχεδιαστής Προϊόντος
$164K

Διαχειριστής Προϊόντος
$46.9K
Διαχειριστής Έργων
$51.1K
Πωλήσεις
$80.4K
Διευθυντής Μηχανικής Λογισμικού
$60.4K
Διαχειριστής Τεχνικών Προγραμμάτων
$107K
Den högst betalda rollen som rapporterats på 3Pillar Global är Επιτυχία Πελατών at the Common Range Average level med en årlig total ersättning på $217,905. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på 3Pillar Global är $70,384.

