Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της 3M. Τελευταία ενημέρωση: 10/27/2025

Μέση Συνολική Αποζημίωση

CRC 31.06M - CRC 37.62M
Costa Rica
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος
CRC 28.64MCRC 31.06MCRC 37.62MCRC 40.03M
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος

Χρονοδιάγραμμα Κατοχύρωσης

0%

ΕΤΟΣ 1

0%

ΕΤΟΣ 2

100 %

ΕΤΟΣ 3

Τύπος Μετοχών
RSU + Options

Στην 3M, τα RSU + Options υπόκεινται σε χρονοδιάγραμμα κατοχύρωσης 3 ετών:

  • 0% κατοχυρώνεται στο 1st-ΕΤΟΣ (0.00% ετησίως)

  • 0% κατοχυρώνεται στο 2nd-ΕΤΟΣ (0.00% ετησίως)

  • 100% κατοχυρώνεται στο 3rd-ΕΤΟΣ (100.00% ετησίως)

You may choose one of five combinations of Restricted Stock Units (RSUs) and employee stock options for your award.

33.3%

ΕΤΟΣ 1

33.3%

ΕΤΟΣ 2

33.3%

ΕΤΟΣ 3

Τύπος Μετοχών
RSU + Options

Συχνές Ερωτήσεις

Το υψηλότερο πακέτο αμοιβής που αναφέρθηκε για Διαχειριστής Τεχνικών Προγραμμάτων στην 3M in Costa Rica φτάνει σε ετήσια συνολική αμοιβή CRC 40,031,074. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην 3M για τον ρόλο Διαχειριστής Τεχνικών Προγραμμάτων in Costa Rica είναι CRC 28,642,924.

Άλλοι Πόροι